Відома фітнес-тренер і модель Катерина Усманова розповіла про спину і показала ефективну вправу
На кадрах Усманова здалася в жовтому бікіні, лежачи біля басейну килимку для занять. Катерина була на животику і почала руками дотягуватися до своєї п'ятої точки, таким чином виконуючи вправу. Волосся фітнес-тренер зібрала в хвостик, щоб не заважали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вправа на зміцнення м'язів спини.
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Так от, щоб такого не було, необхідно зміцнювати #м'язи спини", - написала зірка під відео.
Фанати подивилися ролик більше 22 тисяч разів і написали коментарі:
"Протипоказань немає?"," З остеохондрозом можна виконувати?", "Кайф) хочеться вправу на зміцнення м'язів попереку", " о мій Бог!!! Та тут просто дивлячись на вашу тренування сім потів зійшло", "дуже б хотілося".
Ми писали, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку на морі.
Звернемо увагу, що на знімках Усманова позує під час відпочинку на морі, демонструючи ідеальну фігуру в мокрому купальнику. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
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