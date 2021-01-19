Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про РАЦС

На фото Нікітіна позувала на каменях біля пляжу. Зірка спокусливо вигнулася, надівши на себе чорне Бікіні на ниточках. Волосся у Катерини були зібрані в хвіст, а голову дівчина задерла назад. Актриса хвалилася ідеальною фігурою і релаксувала, показуючи бездоганні вигини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що означає Вкрасти мене? Крадуть наречених. Так що спочатку море, потім РАЦС... Або РАЦС, а потім море?",- написав фанат.

"А можна пропустити ось цей ваш РАЦС і просто два рази на море", - написала у відповідь Катерина.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Це точно бум", "Вау", "на це можна дивитися вічно", " Некультурно до своїх передплатників повертатися цієї самої, хоча і красиво. Да".

Ми писали, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна влаштувала фотосесію на природі показала, як любить Україну.

Дівчина влаштувала фотосесію в полі серед соняшників. Вона одягла обтягуючі шорти і короткий рожевий топ, який підкреслив її бюст. Зірка "жіночого кварталу" позує поруч з квітами і променисто посміхається, демонструючи свій прекрасний настрій.

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