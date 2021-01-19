Відома співачка Настя Каменських показала, як проводить відпустку

На фото Настя стояла біля душу в топі і шортиках. Зірка доповнила образ стильними окулярами, які почала надягати на наступних кадрах. Волосся у Каменських були зібрані в дві косички, а на шиї можна побачити у співачки прикраси. Дівчина не соромилася себе показати і хвалилася розкішним тілом, влаштувавши сеанс спокуси для фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Надихаючий настрій", - написала зірка під фото.

"Це хто така?", "Настя, це вам взагалі не йде"," Чарівна очаровашка", " Настя, обожнюю тебе!!!!!", "Настя у мене такі ж джинси є зі шкільної лави. Я виявляється в тренді", " а чого така талія широка?? Наела???", "Дуже круті фотографії!!!живі", "Хочу побачити вас вже з животиком", " а ракурс ззаду?", "Каменських ти відпад!!!", "Бомба, навіть ракета".

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Настя сиділа біля дзеркала. Судячи з фото на ній не було одягу, але вона прикрилася рожевою сорочечкою. Однією рукою Каменських тримала телефон, а другою – прикривала свій бюст. При цьому зона декольте і плечі залишилися оголеними.

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