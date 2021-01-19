Чоловік легендарної співачки Алли Пугачової шоумен Максим Галкін показав відео зі своєю мамою

Як передає Рoliteka.net, сімейний кадри чоловік Примадонни виклав на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз новини)

"Сьогодні мамі виповнилося б 80 років. Мамочка, пам'ятаю, люблю", - вшанував пам'ять матері Галкін.

Користувачі мережі звернули увагу, що на опублікованому відео мама Галкіна схожа на його дружину Аллу Пугачову.

"У мами є риси схожі на Аллу", "Є, в очах", " так, я теж це помітила, що матуся і Алла схожі!", "Даааа, я спочатку подумала що це Алла», «Я спочатку і подумала, що це Алла, поки не прочитала», - пишуть в коментарях.

Максим Галкін був пізньою дитиною: мама народила його в 35 років, а батькові тоді виповнився 41 рік. На початку 2000-х років шоумен і його старший брат Дмитро втратили обох батьків. Олександр Олександрович та Наталія Григорівна хворіли на онкологію.

2 лютого 2002 року не стало батька. Наталія Галкіна пішла з життя через два роки 9 квітня 2004 року в Ізраїлі, де була на лікуванні.

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