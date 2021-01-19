Пікантні забави американської співачки Біллі Айлиш розбурхали публіку

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 19-річної зірки в Instagram, опубліковані свіжі кадри, на яких Біллі "застали" з дівчиною старшого брата Фіннеаса О'Коннела - актрисою Клаудією Салевскі.

На фото Біллі повернулася до Клаудії спиною, "відстовбурчивши" булочки, "упаковані" в тісні шкіряні штани.

Салевскі, яку в ЗМІ називають двійником Айліш, нахилилася до "п'ятої точки" співачки, склавши губи, як для поцілунку. І при цьому ще й погладила її прямо по пружним сідницям.

Автор поста збільшив фото з обличчям Біллі, показавши, яким задоволеним воно було в той момент.

"Я перестав дихати, коли побачив це. Отже, що відбувається, я заплутався!! #billieeilish #claudiasulewski", - йдеться в підписі.

23-річний Фіннеас зустрічається з Салевскі вже пару років. Користувачі відразу ж помітили, що та сильно схожа на Біллі, на деяких фото вони виглядають, немов близнюки. Багато хто вважає таку поведінку брата Айліш дивною.

Салевскі є популярним б'юті-блогером, і має власний YouTube-канал, на який підписано більше двох мільйонів чоловік.

На відміну від своєї копії, пости Айліш в соцмережі виглядають досить похмуро, тоді як Клаудіа відкрито показує свої емоції, сміється та радіє, позуючи для Instagram.

Раніше ми розповідали, що зеленоволоса Айліш з кісками показала, як релаксує на березі моря. Дівчина трохи побалувалася, висовуючи язик та крутячи головою.

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