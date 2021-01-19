Популярна українська модель Міла Кузнєцова, що прославилася як володарка бюста 15-го розміру, захопила вчинком на морозі

Як повідомляє Politeka.net, красуня зважилася перевірити себе на міцність, занурившись в крижану воду при температурі повітря -15 градусів. Відповідними кадрами вона поділилася в "сторіс" свого Instagram.

Дівчина сміливо скинула скинула з себе одяг на морозі, залишившись в одному смарагдово-зеленому купальнику з величезним декольте, яке дало можливість публіці помилуватися приголомшливими формами моделі.

Кузнєцова зазначила, що з головою не занурюється, щоб не застудитися. Та й, до того ж вона зробила собі красиву укладку і макіяж.

Відзначимо, модель, незважаючи на мороз, не поспішала тікати кутатися після купання. Вона весело відповіла але питання присутніх і покрутила своїми принадами перед камерами на радість всім.

«Легко. Тим більше, я вже в цьому році моржувала. І знаєте, таке тепло по тілу, дуже таке палюче. Я вважаю, моржування - це здоров'я, перш за все", - поділилася Міла враженнями після купання в крижаній воді.

Відзначимо, видовище також вийшло палюче.

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