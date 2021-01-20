Керівник Студії " Квартал 95» Євген Кошовий показався в несподіваному зимовому образі

Як повідомляє Politeka.net, відповідне фото з'явилося на офіційній сторінці «Квартал 95» в Instagram.

"Коли ввечері шкодуєш, що вранці вийшов з дому без шапки», - підписаний знімок.

Сумний Кошовий зображений в пальто і з шарфом на голові, як зазвичай його надягають жінки.

Знімок викликав бурхливу реакцію користувачів мережі і, схоже дуже їх повеселив. У коментарях відзначать, що Кошовий на себе не схожий в незвичайному вбранні.

"У церкві щоб лисину не світити..", "Купол прикрив", "ні, на європейця більше схожий", "чого така невесела", «Прям Ребе», «Кошовий крутий пацан", "що замерз?", "Я взагалі не можу уявити, як лисі мужики в мороз і вітер без шапок ходять, це ж пі....", "Бабуню, це ти?", "Не розгубився", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, на фото відреагувала і дружина Кошового Ксенія. Вона поставила публікації»лайк".

Нагадаємо, раніше в мережі розкритикували "Квартал 95", зазначивши плоскі жарти, безглузді образи і зовнішній вигляд розповнілого керівника студії - Кошового.

Нагадаємо, розплився Кошовий з " Квартал 95 "ошелешив видом за столом, свята не пішли на користь:"Жри менше".

Як повідомляла Politeka, Кошовий з " Квартал 95 "звернувся до дочки, яка страждає від цькування в школі:" далі тільки...".

Також Politeka писала, що Кошовий готується до серйозної битви, в "кварталі 95" розкрили перші подробиці: "Ого!".