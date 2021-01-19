Співачка і комік, Алла Пугачова і Максим Галкін відповідно, виховують двох чарівних дітей

Малюки Гаррі і Ліза народилися у 2013 році, пише Politeka.net. Попри такий юний вік діти встигли завоювати величезну популярність в мережі, і у них навіть з'явилися шанувальники.

В одній з груп оприлюднили фото маленької Лізи, яка позувала в кріслі з телефоном в руках. Дівчинка одягла яскраву кофту у квіточку і блакитні джинси.

Дитина великими очима дивилася в камеру й посміхнулася. Волосся дитини було розпущеним і красиво накручене. Ймовірно, дівчинці за допомогою фотошопу було нанесено макіяж.

"🤗Максим Галкін поділився милим знімком дочки Лізи💙", - написали автори поста.

За дві години пост зібрав понад 400 лайків і багато коментарів.

"Макіяж на дітях так само безглуздий, як повзунки на дорослих...", "Дайте дитині дитинство", " а без макіяжу можна було?", "Навіщо?😳 ", "Ну яка ж вона красива! 😍 ", "Красуня👍 👍 👍"," милаха, видно з характером😉", " сонечко. Така дівчинка просто приємно дивитися. Батькам спасибі - дітки ростуть хорошими красивими вихованими", "Народіть ще таких чудес", "дівчинка красива, але макіяж це перебір", " дівчинка і так як картинка, ну навіщо фарбувати її?",- написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що Гаррі Ліза з'явилися на світ за допомогою сурогатної матері. Досі ведуться суперечки, на кого схожі дітлахи, а користувачі мережі будують цілі теорії про їх появу.

Нагадаємо, що талановиті діти Пугачової і Галкіна порадували тата, отримавши незвичайні подарунки: «у Лізи скромніше...».

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