Відома українська співачка Тіна Кароль блиснула прикрасами на ніжному фото

Відома артистка завоювала серця мільйонів шанувальників своїм талантом і красою, передає Politeka.net.

Крім того, що артистка активно займається творчістю, також вона встигає вести свій аккаунт в Instagram.

Так, на одному з нових знімків красуня постала в одязі, схожому на пальто. Співачка приспустила вбрання з "шовкового" плічка. Здавалося, під одягом нічого не було, що надавало кадру особливої пікантної інтриги.

Красиве хвилясте волосся лягло акуратною хвилею набік.

Зірка блиснула своїми "багатствами" - сережками у вухах і браслетами на руках.

Всього за 20 хвилин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ніколи не зустрічала людей, які можуть передавати свою енергетику через екран. Дякую. Наша - своя ❤️🔗", "Ніжність 🤎", "Яка гарна і ніжна 🎀", "прекрасне фото💔", "Це найкраще, що я бачила", "Очей не відірвати😍", "Неймовірно❤️😍", "Слів не підібрати😻 як гарно😻😻😻😻", "Фотосесія і образ суцільна естетика🌸", "Яка Ніжність", "Прекрасна😍💛", "Королева 😍", "Богиня❤️😍", " Яка гарна 😍❤", "Максимально жіночно 😍😍", "Як завжди прекрасна 💕", "Вай, втратила дар мови🔥🤤", "Ангелятко", "Ніжність моя😍🤍", "Тіна ти прекрасна😍😍", "Неймовірно красива", " Моя ніжна дівчинка", - написали користувачі мережі.

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