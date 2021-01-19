Відома українська співачка Тіна Кароль блиснула прикрасами на ніжному фото

Відома артистка завоювала серця мільйонів шанувальників своїм талантом і красою, передає Politeka.net.

Крім того, що артистка активно займається творчістю, також вона встигає вести свій аккаунт в Instagram.

Так, на одному з нових знімків красуня постала в одязі, схожому на пальто. Співачка приспустила вбрання з "шовкового" плічка. Здавалося, під одягом нічого не було, що надавало кадру особливої пікантної інтриги.

Красиве хвилясте волосся лягло акуратною хвилею набік.

Популярні новини зараз

Повністю роздягнена Волочкова вискочила на мороз, повторивши свій коронний номер: "Вітаю..."

71-річна Алла Пугачова не стримала сліз перед камерами, що сталося з примадонною: "Це старече..."

Потужна лавина накрила гірськолижний курорт, під снігом шукають дітей: перші кадри і подробиці трагедії

Діти Пугачової і Галкіна змінилися до невпізнання, в мережі не приховують захоплення: "Чудо чудне"

Сердитий Еллерт відчитав "Холостячку" Мішину на публіці, кадри перепалки: "Мінус п'ятнадцять..."
Показати ще

Зірка блиснула своїми "багатствами" - сережками у вухах і браслетами на руках.

Всього за 20 хвилин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ніколи не зустрічала людей, які можуть передавати свою енергетику через екран. Дякую. Наша - своя ❤️🔗", "Ніжність 🤎", "Яка гарна і ніжна 🎀", "прекрасне фото💔", "Це найкраще, що я бачила", "Очей не відірвати😍", "Неймовірно❤️😍", "Слів не підібрати😻 як гарно😻😻😻😻", "Фотосесія і образ суцільна естетика🌸", "Яка Ніжність", "Прекрасна😍💛", "Королева 😍", "Богиня❤️😍", " Яка гарна 😍❤", "Максимально жіночно 😍😍", "Як завжди прекрасна 💕", "Вай, втратила дар мови🔥🤤", "Ангелятко", "Ніжність моя😍🤍", "Тіна ти прекрасна😍😍", "Неймовірно красива", " Моя ніжна дівчинка", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, Тіна Кароль знайшла спосіб заробити на локдауні, розкриті суми гонорарів: "посміхається не просто так"

Також Politeka писала, що конфлікт спалахнув між Тіною Кароль і Осадчою, з'ясувалися подробиці: "розгорнулася і пішла"