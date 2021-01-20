Співачка і блогер Ольга Бузова у сльозах показала кадри з молодшою сестрою, яка нещодавно перенесла інсульт
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram.
Анна Бузова, яка нещодавно перенесла інсульт, і модель Яна Акру приїхали до Ольги, щоб привітати її з днем народження. Вони подзвонили в дверний дзвінок, А коли Ольга вийшла, то побачила близьких, і розплакалася. Мабуть, вона не очікувала такого сюрпризу.
Прямо з під'їзді іменинниці вручили святковий торт і величезну білу коробку з подарунком і повітряними кулями.
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Як відомо, 20 січня Ользі Бузовій виповнилося 35 років.
"З днем народження Оля! 🎉 здоров'я Вам і любові від щирого серця", "красуня Наша З Днем варення будь Будь щаслива 😘здоров'я і всіх благ", " Навіщо плакати?", "Чому вона постійно плаче? Щоб шкодували?", "Скільки можна нити вже", " Так кар'єра йде в гору, я б стрибала від щастя, а Оля все плаче», «Через 5 років 40 років, так дітей і не народила. Дуже шкода 😳 Співчуваю", "Моя улюблена БУ❤️ з твоїм днем! Будь найщасливішою", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Анна Бузова потрапила в неврологічне відділення 13 листопада 2020 року. При надходженні скаржилася на слабкість в правій руці, порушення мови, асиметрію обличчя. Їй поставили діагноз "інфаркт мозку". Виписалася ж Анна з лікарні через тиждень, 20 листопада.
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