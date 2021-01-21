Відома модель Олівія Калпо, яка стала володаркою титулу "Міс Всесвіт", показала незвичайне небо
На фото красуня позує в білій сукні з відкритими плечима і без білизни. Декольте У Олівії виявилося дуже великим, але дівчину це зовсім не бентежило. Калпо знімала сама себе і хвалилася незвичайним небом, хоча при такому ракурсі мало його хто помітив. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Небо з цукрової вати", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 111 тисяч лайків і написали коментарі:
Посивілий Кіркоров розійшовся не на жарт і змусив Бузову стогнати: "Мені боляче!"
"Кабіну абсолютно понівечило": вантажівка з бійцями ЗСУ розбилася в ДТП на Львівщині, деталі і кадри з місця ДТП
Могилевська через роки не витримала і видала правду про роман з Владом Ямою: "У нас були..."
Астролог Глоба передрік чотирьом знакам Зодіаку початок кращого життя: кому пощастить з грошима і в любові
Глава МОЗ Степанов терміново звернувся до українців з важливою заявою, що треба зробити: "Це безкоштовно"
"Чудова", " ви виглядаєте приголомшливо!", "Краса, сумую за тобою", "Вау, як красиво", " Просто щоб ви знали, у мене вже є тривога розлуки через цю особу. Добре, поки що!", "Серйозне обличчя, така королева краси !!!", "Карколомна як завжди Олівія", " Люблю ці затяжки на тобі! Так красиво і модно!", "Ось Це Так! Така красива, чудова і химерна".
Ми писали, що американська супермодель Олівія Калпо вразила бездоганною фігурою в міні-шортах.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Калпо позує в білосніжному вбранні, демонструючи неймовірну фігуру. При цьому знаменитість не забула про маску.
Нагадаємо, "Міс Всесвіт" Олівія Калпо в жаркій позі на столі показала, що у неї під спідницею
А ще Politeka писала, що" Міс Всесвіт "Олівія Калпо засвітила свої соковиті "диньки", задерши Міні-топ прямо на вулиці
Також Politeka повідомляла, що» Міс Всесвіт "Олівія Калпо зачарувала засмаглими "близнючками" в зухвалому вбранні