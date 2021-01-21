Відома модель Олівія Калпо, яка стала володаркою титулу "Міс Всесвіт", показала незвичайне небо

На фото красуня позує в білій сукні з відкритими плечима і без білизни. Декольте У Олівії виявилося дуже великим, але дівчину це зовсім не бентежило. Калпо знімала сама себе і хвалилася незвичайним небом, хоча при такому ракурсі мало його хто помітив. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Небо з цукрової вати", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 111 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова", " ви виглядаєте приголомшливо!", "Краса, сумую за тобою", "Вау, як красиво", " Просто щоб ви знали, у мене вже є тривога розлуки через цю особу. Добре, поки що!", "Серйозне обличчя, така королева краси !!!", "Карколомна як завжди Олівія", " Люблю ці затяжки на тобі! Так красиво і модно!", "Ось Це Так! Така красива, чудова і химерна".

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Уточнимо, що на опублікованих кадрах Калпо позує в білосніжному вбранні, демонструючи неймовірну фігуру. При цьому знаменитість не забула про маску.

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