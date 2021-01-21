Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в мрійливому образі

На фото Кайлі здалася в помаранчевому купальнику. Зірка сиділа на матраці, хвалячись шикарним виглядом неба. Волосся у Дженнер залишилися розпущеним, а сама красуня спокусливо вигнулася і закинула ніжку за ніжку, роблячи кадр ще більш соковитим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мрійлива", - підписала фотографію зірка.

Фанати поставили майже 9 мільйонів лайків під фото і написали коментарі:

"Ти така чудова", "ми проігноруємо той факт, що вона не потрапила в стіну", "кожен раз, коли вона у відпустці, вона виходить, показуючи іншу частину тіла побільше", " Дай мені цей перуку !!!!", "Я позичу тобі ножиці, моя подруга", " Боже, там грає наша Шведська реаліті-програма !!", "Братан, що це за стегна?", "Їй не вистачало того, що вона намагалася схопити", "О ні ... ці стегна. Насправді стежив за Кім з цього приводу. Не повинно бути", "фатальна бомба".

Ми писали, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер закрутила голову своєю спокусою в сіточці.

На фото модель позувала в одній сіточці, крізь яку було видно оголене тіло.

Груди і сідниці при цьому були обтягнуті більш щільною тканиною. Велика сіточка прекрасно підкреслила тіло, прекрасно виділивши стрункі ніжки.

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