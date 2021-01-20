Актриса "Квартал 95" Олена Кравець звернулася за допомогою

Як передає Politeka.net, про це артистка написала на своїй сторінці в Facebook.

"Люди, трішки Вашої уваги, будь ласка. Особливо криворіжці... Шукаю помічників для сім'ї моїх знайомих в Кривому Розі. Ситуація непересічна...", - написала актриса.

Допомога потрібна в догляді за хлопчиком з інвалідністю.

"Потрібен міцний водій без шкідливих звичок з власним автомобілем для особливого хлопчика. Крісло є. Дитина не ходить і не сидить самостійно. Вага - 22 кг, зріст – 120. Що робити: забрати з дому о 8.00 і відвезти в садок. Забрати о 16.30 з садка, привезти додому. Пн-пт. Вдень - вільний час. Подробиці - при зустрічі. Оплата - за домовленістю", - розповіла Олена Кравець.

Крім того, дитині потрібна няня.

"Також потрібна няня на непостійній основі. Фізично міцна, Добра, без шкідливих звичок. Бажаний досвід роботи з людьми з обмеженими можливостями», - йдеться в повідомленні.

Подробиці та умови роботи та оплати також уточнять при зустрічі.

Олена Кравець просить усіх, хто може допомогти, писати їй на сторінку в особисті повідомлення.

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