Зірка блиснула тим, що прийнято приховувати

Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret спокусила видами в маєчці

Красуня ніколи не соромилася власних форм і з гордістю їх демонструє, пише Politeka.net. Зірка одягла на голе тіло маєчку, чим розбурхала своїх шанувальників.

Зірка зробила селфі, навівши камеру на дзеркало. Модель натягнула на невеликий бюст білосніжну тканину, з якої визирали найінтимніші місця.

Зверху Белла одягла чорну кофту, яку спустила з плеча, надавши образу більшої спокусливості.

Модель зробила макіяж з акцентом на пухкі губи. Останні були темного відтінку, чим і привертали погляд.

Легка чорна стрілочка на повіках зробила погляд більш яскравішим.

Дане фото було оприлюднено в поки не популярній фан-групі.

"Як вона ідеальна, я прям не можу", - написали автори поста.

За кілька годин публікація зібрала кілька десятків лайків і трохи коментарів.

Користувачі мережі прийшли в захват від відвертого селфі зірки й написали приємні повідомлення.

"Ти мене заводиш", - прокоментував один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Белла Хадід народилася в забезпеченій родині. Її батько - архітектор зі світовим ім'ям, американець палестинського походження Мохаммед Хадід, а мати - модель Іоланда Хадід. У зірки є старша сестра, теж модель - Джіджі.

Беллі Хадід приписують багато пластичних операцій, але сама вона це заперечує.

Зірка навіть зізналася, що боїться збільшувати губи, адже не хоче зіпсувати обличчя.

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