Популярна українська співачка MARUV влаштувала красиву фотосесію в пустелі

Відома артистка MARUV (Анна Корсун - справжнє ім'я) зараз відпочиває в теплих краях і ділиться свіжими фото, повідомляє Politeka.net.

Цього разу красуня влаштувала красиву фотосесію в купальнику посеред пустелі.

Знімки українська знаменитість розмістила у своєму Instagram.

Красуня одягла також чорну блузу, яку спустила з плечей, і тією відразу погрався вітер.

Завершили образ стильні окуляри, а хвилясте волосся співачка зібрала у хвіст.

Від фігури Анни неможливо відірватися - струнке і підтягнуте тіло, а також пружні сідниці.

"Кілька фотографій з моєї поїздки по пустелі🙌

Яка з них твоя улюблена? 🤗 ", - підписала знімки зірка.

За півгодини пост MARUV зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Я її люблю😊", "👍🔥Красуня 😍 Краща ❤️", "Боже, Ганнуся чому ти така спекотна 😍🔥Я спітніла дивлячись на твої фото🔥ти підпалюєш😍❤️", "Володарка світу і повелителька стихій👑💫🌟", "Красуня 🌹🌹🌹", "Марув набагато красивіші, розумніше і сексапільніше Бузової !За марув !!!", "Цукрова булочка😊", "Богиня😍 😍 😍", " біжить по Пісках часу...🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "...Краса врятує світ🔥 🔥 🔥", " всі твої фотки красиві Анюта))🔥 🔥 🔥", " здорово! А у нас зараз справжнє зимове царство;)", " шикарна 😍💗💕❤️🦋💐🔥😍💗💕❤️🦋💐🔥😍💗💕❤️🦋💐🔥😍", "Однією своєю присутністю MARUV перетворила мляву пустелю в квітучий сад🌼🌱🌺🌿🌻🌴🌸🌾🌷🍀🌹", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що MARUV молить українців про допомогу, на кону життя: "терміново...".

Як повідомляла Politeka, скандальну MARUV в мокрому купальнику відшльопали в басейні, кадри не для слабаків:"є, що показати".

Також Politeka писала, що MARUV в прозорому вбранні розставила ноги, прикувавши погляди до найапетитнішого:"чистий кайф".