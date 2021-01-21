Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", блиснула струнким тілом у чорному топі

Артистка одяглася в спокусливе вбрання, демонструючи свої красиві вигини, пише Politeka.net.

Нікітіна активно займається спортом, зокрема, зірка показує свої тренування "Pole dance". На одному з останніх кадрів Катерина позувала в чорному обтягуючому топіку з прозорою сіточкою. Довжина одягу дозволила помилуватися ідеальним пресом красуні.

Також зірка одягла чорні шортики, які нагадували трусики.

Чорні довгі гетри і черевики на довгих шпильках і більший платформі - завершили зухвалий образ.

Красуня сіла перед дзеркалом, широко розставивши ніжки. Вона дивилася в телефон і відчинила губи.

У підписі артистка поставила простий смайлик:"😈".

За годину пост зібрав понад 1,5 тисячі лайків, і багато коментарів.

"ноги гнутися🔥 😍", "як ніби, я закохався тебе😅 🥰 🌹❤🖤"," як називається стиль танцю?", "Всі мої судини роблять АУФ 🔥", " це як? це потім лікується?)))))) ",- написали користувачі мережі.

Зазначимо, Катерина Нікітіна народилася 22 березня 1996 року. Мама зірки - викладач в університеті, а тато – зварювальник.

Майбутня артистка вже з 17 років почала викладати малюкам танці. Тому в рідному Кременчуці її знають як викладача танців, фітнесу та гімнастики.

Зараз Катерина закінчує навчання в Кременчуцькому національному університеті ім. Остроградського за спеціальністю "інженер комп'ютерних систем".

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