Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", блиснула струнким тілом у чорному топі
Артистка одяглася в спокусливе вбрання, демонструючи свої красиві вигини, пише Politeka.net.
Нікітіна активно займається спортом, зокрема, зірка показує свої тренування "Pole dance". На одному з останніх кадрів Катерина позувала в чорному обтягуючому топіку з прозорою сіточкою. Довжина одягу дозволила помилуватися ідеальним пресом красуні.
Також зірка одягла чорні шортики, які нагадували трусики.
Чорні довгі гетри і черевики на довгих шпильках і більший платформі - завершили зухвалий образ.
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Красуня сіла перед дзеркалом, широко розставивши ніжки. Вона дивилася в телефон і відчинила губи.
У підписі артистка поставила простий смайлик:"😈".
За годину пост зібрав понад 1,5 тисячі лайків, і багато коментарів.
"ноги гнутися🔥 😍", "як ніби, я закохався тебе😅 🥰 🌹❤🖤"," як називається стиль танцю?", "Всі мої судини роблять АУФ 🔥", " це як? це потім лікується?)))))) ",- написали користувачі мережі.
Зазначимо, Катерина Нікітіна народилася 22 березня 1996 року. Мама зірки - викладач в університеті, а тато – зварювальник.
Майбутня артистка вже з 17 років почала викладати малюкам танці. Тому в рідному Кременчуці її знають як викладача танців, фітнесу та гімнастики.
Зараз Катерина закінчує навчання в Кременчуцькому національному університеті ім. Остроградського за спеціальністю "інженер комп'ютерних систем".
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