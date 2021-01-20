Російський репер і YouTube-блогер Моргенштерн відповів на пропозицію, щоб він брав участь у "Євробаченні"
Як, передає Politeka.net, напередодні чоловік співачки Валерії російський продюсер Йосип Пригожин заявив, що не бачить сенсу відправляти на конкурс групу Little Big. Він упевнений, що якби поїхав Моргенштерн, то перемога була б гарантована.
Моргенштерн вже відреагував на такі слова. Його відповідь була досить лаконічна.
"Я готовий їхати на "Євробачення". Раз* *бу", - написав епатажний репер в "сторіс" свого Instagram.
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Прокоментував гарячу тему і Тіматі. Про це він написав у «Сторіс» на своїй сторінці в «Інстаграм».
"Підтримую кандидатуру Моргенштерна на "Євробачення". Його можна виграти, і найголовніше все є : і нігті, і головний хіт – «Пососи». Пропоную підтримати петицію і відкрити голосування", - написав репер.
Як повідомлялося раніше оглушливу перемогу Моргенштерна на» Євробаченні " спрогнозував Пригожин.
"Відповідаю, він "порвав" би всіх. Обматюкав їх усіх там, як вони це люблять. Він молодий, яскравий, епатажний, прикололся б там і, повірте, взяв перше місце", - заявив продюсер.
Нагадаємо, Моргенштерн в образі арабського шейха вразив кадрами зі своєю коханкою:"мій повелитель".
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