Російський репер і YouTube-блогер Моргенштерн відповів на пропозицію, щоб він брав участь у "Євробаченні"

Як, передає Politeka.net, напередодні чоловік співачки Валерії російський продюсер Йосип Пригожин заявив, що не бачить сенсу відправляти на конкурс групу Little Big. Він упевнений, що якби поїхав Моргенштерн, то перемога була б гарантована.

Моргенштерн вже відреагував на такі слова. Його відповідь була досить лаконічна.

"Я готовий їхати на "Євробачення". Раз* *бу", - написав епатажний репер в "сторіс" свого Instagram.

Прокоментував гарячу тему і Тіматі. Про це він написав у «Сторіс» на своїй сторінці в «Інстаграм».

"Підтримую кандидатуру Моргенштерна на "Євробачення". Його можна виграти, і найголовніше все є : і нігті, і головний хіт – «Пососи». Пропоную підтримати петицію і відкрити голосування", - написав репер.

Як повідомлялося раніше оглушливу перемогу Моргенштерна на» Євробаченні " спрогнозував Пригожин.

"Відповідаю, він "порвав" би всіх. Обматюкав їх усіх там, як вони це люблять. Він молодий, яскравий, епатажний, прикололся б там і, повірте, взяв перше місце", - заявив продюсер.

Нагадаємо, Моргенштерн в образі арабського шейха вразив кадрами зі своєю коханкою:"мій повелитель".

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