Відома спортивна модель Юлія Мішура показала себе в неймовірно ніжному образі

Мішура в цей раз вирішила не надягати нічого і здалася тільки в трусиках. Красуня стояла біля вікна, притиснувши пишний бюст рукою, а другий тримала телефон, на який знімала себе в дзеркало. Юлія була після душу, адже на голові у неї можна помітити рушник. Дівчина розташувалася біля вікна, хвалячись видом з Київської висотки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Києва. Україна", - підписала фото Юлія в сторіс.

Дівчина викинула кадр і в окремій публікації, де залишила цитату відомої української письменниці:

Жінка - як музика, її можна любити, навіть не дуже розуміючи. Ліна Костенко".

Фанати поставили понад 300 лайків під публікацією і написали кілька коментарів:

"Сила", "вогонь", "найрозкішніша фітнес-модель".

Повідомлялося, що фітнес-модель Юлія мішура показала, в чому ходить вдома.

Дівчина продемонструвала видатний результат виснажливих тренувань, одягнувшись тільки в темний світшот з рожевими зірочками. Позбувшись штанів, Юлія хвалилася фантастичним "горішком", вставши в гарячу позу - так, щоб у публіки перехопило подих.

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