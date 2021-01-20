Відома спортивна модель Юлія Мішура показала себе в неймовірно ніжному образі
Мішура в цей раз вирішила не надягати нічого і здалася тільки в трусиках. Красуня стояла біля вікна, притиснувши пишний бюст рукою, а другий тримала телефон, на який знімала себе в дзеркало. Юлія була після душу, адже на голові у неї можна помітити рушник. Дівчина розташувалася біля вікна, хвалячись видом з Київської висотки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Києва. Україна", - підписала фото Юлія в сторіс.
Дівчина викинула кадр і в окремій публікації, де залишила цитату відомої української письменниці:
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Фанати поставили понад 300 лайків під публікацією і написали кілька коментарів:
"Сила", "вогонь", "найрозкішніша фітнес-модель".
Повідомлялося, що фітнес-модель Юлія мішура показала, в чому ходить вдома.
Дівчина продемонструвала видатний результат виснажливих тренувань, одягнувшись тільки в темний світшот з рожевими зірочками. Позбувшись штанів, Юлія хвалилася фантастичним "горішком", вставши в гарячу позу - так, щоб у публіки перехопило подих.
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