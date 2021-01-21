Анастасія Волочкова, Міла Кузнєцова, Яна Кошкіна та інші зірки поринули на Водохреща

На першому фото Анастасія Волочкова. Зірка не знайшла ополонку, тому купалася в купелі. Балерина прикрилася банним віником, щоб нічого не засвітити, адже зірка була зовсім без одягу. Про це Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому відео вже була Міла Кузнєцова. Красуня з 15-м розміром грудей скупалася на Водохреща в Києві. Зірку зовсім не бентежила температура і вона здалася в купальнику. Дівчина займалася моржуванням разом з "1+1".

Закриває трійку Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламов. Зірка зняла шубу і в довгій сорочці залізла в ополонку. Дівчина кілька разів поринула, поки за процесом спостерігали рятувальники.

На чортвертому місці Тетяна Навка. Зірка показала фото, де вже вибралася з води і стояла грілася, загорнувшись білим простирадлом. Фігуристка посміхалася і дивилася в об'єктив камери. Закриває п'ятірку українська співачка Tayanna. Зірка теж вирішила скупатися на Водохреща. Дівчина показала фото, де була без одягу і білизни, стоячи в крижаній воді. Волосся зірка зібрала в хвіст, а руками прикривала бюст.

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