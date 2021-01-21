Популярна українська співачка Настя Каменських похвалилася натуральною красою

Зірка разом з чоловіком, репером Потапом, відпочивали у теплих краях, повідомляє Politeka.net. Настя вирішила похвалитися, як проводить час.

Співачка позувала на пляжі, насолоджуючись легким вітерцем, який розвіював її кучері. Вигляд у зірки був неймовірно ніжним і красивим. Примітно, що Настя була без косметики, і блиснула натуральною красою.

Зірка була в купальнику на тонких бретельках. Співачка розстебнула кілька кнопок, надавши образу ще більшої пікантності, виблискуючи грудьми в декольте.

Красиві прикраси доповнили гарячий образ Каменських.

"Відчуйте цю ніжність 💚", - підписала фото артистка.

За сім годин пост зібрав понад 80 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красива ❤️❤️❤️", " Бомба гармата Ракета🚀 😍 👍❤", " нереальна💔", "шкіра👍 👍 👍 👍", " так ніжно! Щиро!З Любов'ю😉😉🤗", "Як же 👏хорошааааа👏", "Мила дууже💘😍", "Чарівна🔥🔥🔥", "Така мила і ніжна💟", "♥️Дуже гарне фото, Настя красуня 😍", "Красунечка💚💚💚💚💚💚💚", "Красуня🔥🔥", "Красивий загар😍👍і взагалі всі фото👌🔥", "Природна і ефектна красуня 😍🔥🔥🔥", "Чудова жінка 😍", "🔥🔥🔥🔥🔥 дуже красива😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘", "Класно виголені пахви", "трохи видно фотошоп", "Вам личить цей колір🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝", "Море,сонце,повітря,пляж і красива дівчина на ньому відпочиває", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, сонна Каменських показала справжню себе поруч з Потапом в ліжку:"третій не зайвий".

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