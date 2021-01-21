Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в ефектному образі змусила публіку пишатися нею
Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала у всьому білому поруч зі своїм коханим, екс-бейсболістом Алексом Родрігесом.
Дженніфер була в тоненькій блузі з рюшами, брюках-палаццо, кардигані та береті. Стильні рукавички, великі сережки й босоніжки на високих підборах доповнили шикарний образ.
Так, артистка виступила на інавгурації президента США Джо Байдена і позувала разом з бойфрендом на сходинках Білого дому. На деяких кадрах вони з Родрігесом обіймалися і навіть цілувалися.
В іншому пості Лопес здивувала фотосесією, розташувавшись в "кріслі боса". Співачка зблизька показала наряд та макіяж, з якими виступила на інавгурації.
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"Спасибі за те, що були зі мною і для мене, від невеликих особистих подій до найяскравіших моментів 🇺 🇸 # inauguration2021🤍", - підписала кадри Лопес.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі відзначили, що плакали, коли дивилися виступ Джей Ло - виконуючи свій хіт "Let's Get Loud", тій вдалося зачепити публіку за живе.
"Такий великий момент🙏"
"так потужно я не можу 😭 🤍 "
"Така красива. Ти вразила, крихітко. ❤️"
"Мені подобається частина з LETS GET LOUD. Я так пишаюся тобою. Ти класна☺❤️"
"Потужна пара прямо там 🤍"
"Весь час плакала... Я так пишаюся тобою, спасибі!"
"Це історичний момент, і ви були його частиною і прекрасно виступили! Мені дуже сподобався ваш виступ! 😍"
"Ви були неймовірні!!!"
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