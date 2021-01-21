Співачка Світлана Лобода порадувала шанувальників свіжими кадрами

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала нові "сторіз" в Instagram, на яких показала себе в спокусливому образі.

Співачка раніше заявляла, що, традиційно, січень для неї - це час для сім'ї та спільного відпочинку. Однак, всьому приходить кінець. Зірка дала після відпустки свій перший концерт, ефектно продефілювавши за лаштунки в коротенькій сріблястій сукні.

"Ну, що, мадам?", - запитав її голос за кадром, на що співачка, задоволено посміхаючись, відповіла: "Ну, що тобі сказати?"

"Через практично місяць кайфу біля теплого моря я потрапила в зиму... Але робота є робота...", - не без гіркоти в голосі розговорилася Лобода.

Крім того, скинувши блискучий наряд, Світлана продемонструвала крупним планом апетитні форми в темно-синьому мікро-топі. Дівчина пограла з кучерявими локонами на камеру.

Варто відзначити, свій розкішний загар красуня отримала, відпочиваючи в екзотичних куточках планети.

Ще зовсім недавно лискуча під тропічним сонцем Лобода хвалилася принадами в білому бікіні. Доповнивши пляжний лук солом'яним чорно-білим капелюшком, сонцезахисними окулярами і строкатим парео, Світлана зняла, як йде до пляжу, цокаючи каблучками і наспівуючи один з мотивів - коли душа радіє, то чому б і не заспівати перед камерою.

"Емірати, Мальдіви... ось так і живемо - краса!",- примовляла млосним голосом щаслива Лобода.

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