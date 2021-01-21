Актриса Ксенія Мішина поділилася з публікою своїм методом релаксації

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка "Холостячки" опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала в домашньому образі - чорному худі й такого ж кольору лосинах.

Боса Ксенія, з гулькою на голові та без макіяжу, сіла в позу лотоса, вирішивши навчити своїх фоловерів, як правильно медитувати.

"Зараз я вам розповім про дуже просту базову техніку. Вона ефективна для концентрації уваги. Регулярні медитації допомагають відчути себе більш щасливим, спокійним і сконцентруватися на ваших цілях", - почала Мішина.

За її словами, найголовніше в медитації - це рівна спина. Щоб "витягнутися", можна підкласти під сідниці подушку.

"Кладете руки на коліна, обов'язково долонями вгору, закриваєте очі і концентруєтеся на своєму диханні. Дихати ви повинні низом живота - це важко, але можливо з часом, - продовжила актриса. - Почніть медитувати від 2-3 хвилин на день, поступово збільшуючи час. І результати медитації не змусять вас чекати, ви це побачите й відчуєте".

Про свою пристрасть до такого способу релаксації Ксенія розповідала ще під час "Холостячки". До речі, її обранець Олександр Еллерт раніше не дотримувався тих же поглядів, але кохання творить чудеса. Заради Мішиної він перестав їсти м'ясо, вживати алкоголь, а також почав медитувати.

"Я поки що не настільки глибокий в медитації, але це вже увійшло в звичку. Перший тиждень був найважчим. Спочатку мене один дуже просунутий практик просто взяв "на слабо" - а ти спробуй і подивишся, що буде. Тепер у нас з Ксюшею це якийсь вечірній ритуал – ми разом сидимо і перед сном медитуємо", - ділився Еллерт в одному з інтерв'ю.

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