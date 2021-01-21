Співачка MARUV (Анна Корсун) розповіла, що не змогла повернутися додому після відпустки
MARUV, яка відпочивала в одному з найпопулярніших готелів ОАЕ разом з чоловіком Олександром Корсуном, вже повинна була вилетіти додому, але цього не сталося. Про все артистка розповіла на своїй сторінці в "Instagram", повідомляє Politeka.net.
"Літак ми успішно провтикати. А це означає, що завтра вас чекає продовження сторясів з басейну. А все чому? Тому що Дубай мене не відпускає. Сподіваюся, я звідси полечу хоча б на наступному тижні. А може і в наступному місяці", - каже співачка в сторіс.
Детальніше про те, через що вона не змогла вилетіти в запланований час співачка не розповіла.
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Можна припустити, що перспектива подивитися на красуню в басейні тільки обрадує її шанувальників.
Відзначимо, напередодні на своїй сторінці в Instagram Анна Корсун поділилася спокусливими знімками, на яких вона заїкається в купальнику посеред пустелі.
MARUV одягла також чорну блузу, яку спустила з плечей, і тієї відразу погрався вітер.
"Кілька фотографій з моєї поїздки по пустелі🙌
Яка з них твоя улюблена? ",- підписала знімки MARUV.
Нагадаємо, що MARUV молить українців про допомогу, на кону життя: "терміново...".
Як повідомляла Politeka, скандальну MARUV в мокрому купальнику відшльопали в басейні, кадри не для слабаків:"є, що показати".
Також Politeka писала, що MARUV в прозорому вбранні розставила ноги, прикувавши погляди до найапетитнішого:"чистий кайф".