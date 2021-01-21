Співачка Ірина Білик дуже любить свого маленького сина Табріза

Як передає Politeka.net, 50-річна артистка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала молодшого спадкоємця.

Хлопчик у сірому домашньому костюмчику з мультяшним принтом, позував біля новорічної ялинки, та виголосив з посмішкою: "Підписуйтесь на канал наш! Всім пока-пока!". При цьому Табріз дивився кудись убік, напевно, на маму, яка підказувала йому, що потрібно говорити.

"Мій маленький піарник", - з теплом підписала кадри Білик. Ось так у свої п'ять років малюк допомагає їй "просувати" YouTube-канал.

Нагадаємо, Білик в 45 років, вже маючи 16-річного сина Гліба від першого шлюбу, зважилася на другу дитину. Разом зі своїм чоловіком, продюсером Асланом Ахмадовим вони звернулися за допомогою до сурогатної матері. Табріз з'явився на світ 8 грудня 2015 року.

В одному з інтерв'ю гордий батько хвалився здібностями малюка:

"Один раз він бігав по квартирі і демонстрував свої іграшки. Показував всі свої вміння - говорив англійською, азербайджанською та рідною мовами. Так, він у нас дуже кмітливий".

Ірина відразу підхопила чоловіка фразою, що цим хлопчик пішов "в маму". На що Аслан зазначив, що зовні Табріз схожий саме на нього.

Раніше ми розповідали, незважаючи на такий юний вік, у Табріза вже є власна сторінка в Instagram, яку за нього ведуть поки що його батьки.

Нещодавно там опублікували кадр з хлопчиком, який позує на березі моря.

"Днями почув у промові тата слово "Vibe", стало цікаво, що за слово таке, тато пояснив, так що на фото ловлю морський Вайб", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, 50-річна Ірина Білик засліпила виглядом в оточенні молодих красенів:"мені не шкода".

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