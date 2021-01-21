Хореограф із "Танців з зірками" Олена Шоптенко зірвала оплески сміливою витівкою
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому продемонструвала себе у всій красі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, розпалена Шоптенко в обтягуючих білих шортиках і мікро-топі позбулася образу "скромниці", пустившись в танок.
Дівчина з розпущеним волоссям та грайливим поглядом пристрасно рухала стегнами, зрідка погладжуючи руками по пружних сідницях.
"Іноді трохи пустощів не завадить! 😉", - підписала кадри танцівниця.
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Здивовані користувачі кинулися коментувати, більшість випали в осад:
"Офігіти! Аж захотілося тебе трошки куснути😍" - "😘 Не зупиняйся 😁"
"На тебе неможливо спокійно дивитися😅"
"Альона, дуже красиво все! - і танець, і музика і ви чарівна 😍"
"хочеться переглядати й переглядати🔥"
"Пустощі", Оленка, тобі дуже личать. Якось до скромниці-відмінниці звикли, а тут... - супер сексі👍👠"
"Яка ви стройняшка 😍! Прям промальовується кожен м'яз ♥️. Пекуче!"
"Костюм жахливий"
"О, це ще в "рейтузах" танців не бачили"
Раніше ми повідомляли, як Шоптенко змусила публіку "охнути" своїм спокусливим образом. Дівчина позувала на опублікованому в Instagram фото в брючному синьому костюмі, накинувши піджак на одне плече й блиснувши витонченою фігуркою.
"...помиляючись, ніколи не потрібно це показувати. Просто зробіть помилку частиною постановки, тому що фокус на помилку загрожує подальшими помилками", - дала пораду Олена в підписі.
Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" в "невидимих" трусиках прикувала погляди до себе
А ще Politeka писала, що Шоптенко з Юлією Саніною приголомшили новим заняттям після " Танців з зірками"
Також Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців з зірками" вбила наповал знімком з підрослим сином