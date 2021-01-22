Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret блиснула бюстом в красивому ліфчику

Модель виглядає бездоганно в будь-якому вбранні і навіть без нього, пише Politeka.net. Струнка фігура з тонкою талією нікого не може залишити байдужим.

Шанувальники з придихом згадують палкі образи зірки у своїх фан-сторінках.

На одному з останніх фото Белла постала в красивому зеленому ліфчику, який, ймовірно, був зроблений з шовку.

Тканина красиво підтягнула бюст і стиснула його, тонка бретелька ледь не зісковзувала з плеча.

Тонке біле мереживо додало образу якоїсь розкоші і пікантності.

Модель зачесала за вушка хвилясте волосся і подивилася в камеру. Ліфчик підходив під колір очей Белли, які заворожували красою.

Зірка відкинула голову назад і подивилася в камеру, відкривши губи.

"Белла Хадід винайшла досконалість", - написали автори поста.

За кілька годин пост зібрав десятки лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі написали, що захоплюються знаменитістю.

"Блискуче", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Белла Хадід народилася в жовтні 1996 року.

Батько зірки - архітектор Мохаммед Хадід. Він володіє компанією, яка будує готелі Ritz та інші будівлі по всьому світу, а мати - Іоланда Фостер, голландська фотомодель.

У Белли є старша сестра, модель Джіджі.

У підлітковому віці Хадід-молодша серйозно займалася кінним спортом і планувала виступати на Олімпійських Іграх 2016 року, але стан здоров'я не дозволив дівчині продовжувати тренування.

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