Російська співачка і блогер Ольга Бузова здивувала зовнішністю на новому фото
Як передає Politeka.net, артистка, якій 20 січня виповнилося 35 років, опублікувала свіже фото зі святкування у своєму мікроблозі в Instagram.
"Мої дівчатка. Я вас люблю ❤", - підписала Бузова фото, на якому зображена з сестрою і подругами.
Дівчата позують в коротких сукнях, в туфлях на підборах і з яскравим макіяжем.
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Зазначимо, фото викликало бурхливу реакцію фоловерів Ольги. Артистку запідозрили в надмірній ретуші фото. На знімку обличчя Ольги виглядає непропорційно великим по відношенню до тіла.
"Як ніби голова іншої людини. Нафотошопили", "Чому тіло нормальне, а обличчя здається таким великим?", "Досить вже фотошопити фотки, Оля ти виглядаєш на них, як транс", "уколи краси робила", "та нехай хоч так. На неї без мейка-то страшно дивитися. Що з носом - не зрозуміло, як у Джексона, їй-Богу! Морда вся в прищах, від алкоголю, напевно. При її грошах так виглядати-жопа! Але, фотошоп все виправить", "себе профейстюніла, щоб на тлі красивої сестри виглядати краще, ось і обличчя розплющило", - пишуть в коментарях.
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