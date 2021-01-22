Американська фітнес-модель Ана Чері у білій сорочці і купальнику показала досить пікантний образ

Ана є професійним фітнес-тренером, тому звикла показувати в Instagram досить пікантні кадри з тренувань. Також зірка зрозуміла, що завдяки екзотичній зовнішності вона здатна показати більше, тому швидко зайнялася рекламою.

Тепер красуня у всю рекламує трендові купальники і одяг. Цього разу Ана поніжилася на сонці у дворі і показала стильний образ. Біле бікіні, світла сорочка і корсет під бюстом створили незвичайний вигляд.

Красуня грайливо потанцювала перед камерою і почала показувати підкачану фігуру з усіх боків. При цьому Ана запропонувала численним шанувальникам оцінити її новий Пляжний лук і підставила під камеру бюст, як би демонструючи головну гордість.

Сама Ана каже, що в ній змішана Американська, Мексиканська і Кавказька кров і це робить її зовнішність більш примітною. Самі фанати завжди звертають увагу на вигляд Чері, яка помітно помолодшала після уколів краси.

Також на одному з фан-акаунтів з'явилося фото з відпочинку Ани, яка приміряла біло-золотий купальник. Відзначимо, у Ани кілька братів, і вона була єдиною дівчиною в родині, яку звикли балувати.

"Такий міцний і щільний купальник; ти така красива, Ана; І я думаю, що тебе хоче кожен чоловік 😘; так виглядають незвично😘 😘; Ти мені подобаєшся; мені подобається твоя картинка; така красива жінка; де ти знаходишся?; Славна Краса💖 Запалюй екзотику🤗; найкрасивіше тіло❤️; виглядає так жарко і чудово 😍; чудово😍», - пишуть користувачі.

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