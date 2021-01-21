Екс-ВІА Гра Санта Дімопулос, яка перемогла в 7 сезоні "Танців з зірками", приголомшила яскравими фото з відпочинку

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала свого старшого сина - 12-річного Даніеля.

Під час відпустки на Мальдівах, куди Санта вирушила з чоловіком і двома дітьми, вона випадково зустріла приму-балерину та суддю "Танців з зірками" Катерину Кухар - ось так зустріч! Остання також вирушила на екзотичні острови з чоловіком, донькою і сином.

На кадрах, які виставила Санта, зірки позують на пляжі на тлі блакитного океану. Окремо артистка показала, як здружилися їх з Катериною сини. Хлопчики, судячи з усього, весело проводили час разом.

Неозброєним оком, помітно, як 11-річний Тимур (син Кухар) схожий на Даніеля - обидва худенькі, темноволосі, з кучерявими локонами й карими очима - майже близнюки.

Примітно, що і в однієї, і в другої знаменитості - хлопчики - первістки, народжені від перших шлюбів. Батьком Даніеля є шоумен Андрій Джеджула. Зараз зірка заміжня за співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком, якому трохи більше року тому народила доньку.

А ось Кухар про свого першого чоловіка не любить розповідати. Будучи на 7-му місяці вагітності, вони з ним розлучилися, так що син Тимур з'явився на світ вже в той період, коли вона була одна. У шлюбі з Олександром Стояновим, артистом балету, у зірки народилася ще дочка.

Нагадаємо, що Дімопулос зізналася, що їй довелося пережити заради перемоги на "Танцях з зірками": "нерви, лицемірство...".