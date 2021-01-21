Актриса Ольга Сумська порадувала фанатів рецептом смачного десерту
Як передає Politeka.net, 54-річна незрівнянна "Роксолана" розповіла, як приготувати смаколик у своєму мікроблозі в Instagram.
Сумська поділилася рецептом печених яблук з чорносливом і курагою в білому вині.
Потрібно почистити яблука (сорту Голден), вирізати в них луночки, начинити чорносливом(можна додати волоські горішки).
Викласти на посудину, в якій вони запікатимуться, обкласти курагою і залити білим вином наполовину з водою(150мл/150мл). Додати корицю і трохи цукру або стевії.
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Запікати 30-40 хвилин.
«Ммммм! Це фантастика! Смачного!», - написала Сумська.
Користувачы мережы дякують за рецепт та захоплюються красою Сумської.
"Наша українська Діва", "Красуня", "Треба обов'язково спробувати приготувати", "
Смачненько!", - пишуть у коментарях.
Раніше Сумська розповіла, як приготувати ліниві хачапурі. Вам знадобляться: сметана – 200 г, твердий сир – 200 г, борошно – 6 ст.л., яйця – 2 шт, зелена цибуля – 100 г, сода, сіль, мелений перець.
Треба натерти твердий сир, змішати його з борошном, яйцями, сметаною. Додати соду, сіль, перець та порізану зелену цибулю. Підсмажити хачапурі на оливковій олії.
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