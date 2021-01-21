Актриса Ольга Сумська порадувала фанатів рецептом смачного десерту

Як передає Politeka.net, 54-річна незрівнянна "Роксолана" розповіла, як приготувати смаколик у своєму мікроблозі в Instagram.

Сумська поділилася рецептом печених яблук з чорносливом і курагою в білому вині.

Потрібно почистити яблука (сорту Голден), вирізати в них луночки, начинити чорносливом(можна додати волоські горішки).

Викласти на посудину, в якій вони запікатимуться, обкласти курагою і залити білим вином наполовину з водою(150мл/150мл). Додати корицю і трохи цукру або стевії.

Запікати 30-40 хвилин.

«Ммммм! Це фантастика! Смачного!», - написала Сумська.

Користувачы мережы дякують за рецепт та захоплюються красою Сумської.

"Наша українська Діва", "Красуня", "Треба обов'язково спробувати приготувати", "

Смачненько!", - пишуть у коментарях.

Раніше Сумська розповіла, як приготувати ліниві хачапурі. Вам знадобляться: сметана – 200 г, твердий сир – 200 г, борошно – 6 ст.л., яйця – 2 шт, зелена цибуля – 100 г, сода, сіль, мелений перець.

Треба натерти твердий сир, змішати його з борошном, яйцями, сметаною. Додати соду, сіль, перець та порізану зелену цибулю. Підсмажити хачапурі на оливковій олії.

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