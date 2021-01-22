Екс-учасниця гурту "ВІА Гра", співачка, дружина продюсера Костянтина Меладзе, Віра Брежнєва, похвалилася ніжним образом

Зірка в будь-якому одязі чудово виглядає, передає Politeka.net. Цього разу Віра вирішила всіх підкорити в звичайному білому светрі.

Артистка позувала на вулиці в об'ємному светрі з довгими рукавами. На Красуню падало сонячне світло, роблячи знімок якимось теплим.

Брежнєва зробила на голові високий пучок. Вона одягла темні окуляри і широко посміхнулася.

"Надихаюся сонцем, людьми та історіями...

Свої вільні вечори ми сім'єю проводимо за переглядами фільмів) знайшла... фільм "Троє" зі знайомими коханими @khabensky_fund @juliaperesild @v_isakova 🖤 🖤 🖤 і знову Режисер Анна Мелікян @Petta3399 , яка порадувала "Ніжністю"..

Пам'ятаєте, серіал, який вийшов в грудні, повністю знятий на айфон? Я вам про нього розповідала) ТРОЄ - повнометражний фільм, судячи з трейлеру, у фокусі тільки три людини) 😎 цікаво! Загалом на сьогоднішній вечір план є) хто дивився? Тільки без спойлерів! 😜 ",- поцікавилася зірка.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Красуня 🤍", " не дивилася, треба буде спробувати!🤗Спасибі👍", " обожнюю тебе!💕 💕 ", "Я якраз зараз дивлюся!", "Спасибі за посмішку, відмінний настрій і рекомендацію фільму 🙏 🤗 і до речі натхнення Іноді я отримую від тебе. Все в майбутніх віршах😉 🤗", "ні) останнє, що я подивилася - це "Мажор. Фільм"😉", "яка біленька", "VERA ви наше сонце 🌞 🌞 🌞 і натхнення🤍 🤍 🤍", " ось це так! Як сонячно! Де так? У Петербурзі такого не видно😋", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, юну дочку Віри Брежнєвої в мереживах і з задертою ногою переплутали з мамою: "40+ дама..."

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