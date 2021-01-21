Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як проводить час з коханим
Спортсменка у 2018 році вийшла заміж за плавця Михайла Романчука, з тих пір вона регулярно ділиться знімками з ним, передає Politeka.net.
Цього разу легкоатлетка опублікувала фото з чоловіком, зроблене під час відпочинку в Туреччині.
Марина застрибнула на руки до Михайла, блиснувши ідеальними ніжками і пружними сідницями в плавках. Красуня була також в коротенькій футболочці, яка оголила її гарний прес.
У цей час чоловік Марини позував у плавках.
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Пара пристрасно поцілувалася і було видно, як вона щаслива.
"Сумую за тобою",- написала Бех-Романчук.
За 10 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"🔥 🔥кращі"," вау"," він щасливчик хе-хе хе", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук народилася 18 липня 1995 року.
Зірка дебютувала на міжнародній арені у 2011 році на чемпіонаті світу серед юнаків в Ліллі (Франція), де посіла п'яте місце. У цьому ж році вона виграла Європейський юнацький олімпійський фестиваль в Трабзоні.
Зірка ставила справжні рекорди. Зокрема у минулому році в Льєвені (Франція) Марина перемогла з результатом 6,90 м, а пізніше стала переможницею сезону World Athletics Indoor Tour в стрибках в довжину і отримала wild card на зимовий Чемпіонат світу-2021, який повинен був відбутися в сезоні 2020 в Китаї, але через китайський вірус був перенесений.
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