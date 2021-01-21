Відома модель Тіна Кунаки, дружина актора Венсана Касселя, посвітила формами в чорному ліфчику

Екзотична красуня підкорила зовнішністю не тільки відомого француза, але безліч людей, пише Politeka.net.

У своєму Instagram зірка часто публікує спекотні знімки, демонструючи себе у всій красі.

На одному з останніх знімків Кунаки сфотографувала себе, навівши камеру телефону на дзеркало. Зірка постала в чорному ліфчику, який натягнувся на плечах на гумових бретельках.

Бюст виглядав ефектно, попри те, що модель прикрила його рукою з телефоном.

Красуня розпустила довге пишне волосся, зачесавши його обручем на голові. Зачіска була об'ємною і привертала увагу не менше форм зірки.

Красуня зробила макіяж з акцентом на пухкі губи, а також підкресливши чорними стрілочками повіки.

"@harold_james Я сумую за твоїми ангельськими руками", - підписала знімок Тіна.

Таким чином зірка зізналася, що мріє побувати у свого улюбленого стиліста Гарольда Джеймса.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Казкова", - написав один з шанувальників.

Користувачі мережі не тільки оцінили роботу перукаря, але також і фігуру зірки, яка у них викликала справжнє захоплення.

Зазначимо, Тіна Кунаки народилася п'ятого квітня 1997 року в Тулузі (Франція). Майбутня зірка перші проби в модельному бізнесі зробила ще у вісім років.

Красуня знімалася для брендів ROXY, BILLABONG і QUICKSILVER.

Перебравшись в Мадрид дівчина твердо вирішила продовжувати модельну кар'єру, що їй вдалося.

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