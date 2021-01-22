Треба ж таке!

Сценарист Олександр Еллерт, який переміг у шоу "Холостячка" і завоював серце актриси Ксенії Мішиної, вирішив розкрити всі карти

Як передає Politeka.net, Еллерт відповів на питання, яке цікавило багатьох. Особливо після того, як відкрилася, що вони були знайомі ще до проекту «Холостячка».

Олександр зізнався, як і коли закохався в Мішину насправді.

"Наскільки швидко народжується любов?" - запитали у нього.

"Що означає, наскільки швидко народжується любов? Відразу напевно вона народжується", - відповів Еллерт.

Тут підключилася Мішина: "Давай розкажи, ти відразу в мене закохався? Ось з першого погляду?»

"Так, на "Інтуїції". Ти за дорогою стеж, ато ми ось в" Тойоту "закохаємося", - відповів він, оскільки на потаємні питання пара відповідала під час поїздки в авто, за кермом якого була Мішина.

Відзначимо, нещодавно з'ясувалося, що Ксенія Мішина і Александ Еллерт були знайомі ще до проекту «Холостячка». Вони познайомилися на програмі" інтуїція", яка виходила на каналі СТБ.

Відео зі знайомством пари потрапило в Мережу.

На шоу" Інтуїція " Мішина і Еллерт були запрошені в якості друзів, учасників Тіни Кароль і Євгена Кошового.

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