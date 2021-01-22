Російська співачка і блогер Ольга Бузова розповіла про вкрай складний період свого життя і розставання з Давидом Манукям, відомим як Dava
Про це пише Politeka.net, з посиланням на мікроблог артистки в Instagram.
"Нас більше немає. Я вільна дівчина. Я змушена це написати, щоб не було зайвих питань, тому що людина творить страшні і не зрозумілі для мене речі», - написала артистка.
Бузова розповіла, що зараз їй дуже важко і не тільки через розставання. У співачки в житті справжня чорна смуга.
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"Я благаю не ставити більше ніяких питань. Допоможіть зараз мені вижити. Сестра з інсультом, мама з бабусею в Литві, яка бореться з раком. І це не все, що я переживаю зараз», - зізналася співачка.
Бузова попросила нічого не розпитувати більше і не писати їй про екс-коханого.
"Я вдячна йому за миті щастя. Я любила і люблю. Але! Але-це але, я не можу сказати з поваги до своєї любові. Мені на роботу через 3 години. Я знаю, ви Мене любите. Допоможіть, не пишіть про нього, я все буду блокувати. І нічого не скажу", - підсумувала артистка.
Зазначимо, раніше покланніков Бузової, яка днями відсвяткувала 35-річчя насторожив той факт, що вона не показала фото з Давою, зробленого під час святкування і його подарунка.
Шанувальники намагаються підтримати виконавицю.
"Оля, це Пипець, Тримайся!",- пишуть в мережі.
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