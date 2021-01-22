Екс-учасниця групи "ВІА Гра", співачка, дружина продюсера Костянтина Меладзе, Віра Брежнєва, показала свою красуню-доньку, що підросла
Про це пише Politeka.net, з посиланням на мікроблог артистки в Instagram.
"Як швидко ростуть діти. Моя молодша донечка», - написала співачка
Брежнєва показала фотографії своєї дочки в ролі моделі. Варто відзначити, Сари впоралася з цією роллю на ура. Вона позувала в обїемной білій шубі з довгим штучним хутром.
Фоловери Брежнєвої в захваті від краси її доньки. При цьому в мережі відзначили самобутність зовнішності дівчинки. Хтось вважає, що вона зовсім не схожа на матір і сестру. Крім того, Сару навіть порівняли з молодою американською супермоделлю і актрисою Сінді Кроуфорд.
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"Сара Красуня👍 і це вона ще в стадії "гидкого каченяти", через пару років взагалі нереальною красунею буде", "на тата схожа", "красива дівчинка росте", "обидві дочки красуні. Дуже між собою схожі, а ось на вас-ні", "Сара така доросла вже", "модельна зовнішність! Справжня красуня 👏», "Сінді Кроуфорд нагадала в молодості", "Вау ось це модель, красиво", " яка вона самобутня і яскрава!", "У Сари нестандартна краса, вона особлива якась. Мені здається, на вас не схожа», - пишуть в коментарях.
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