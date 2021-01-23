Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret показала свою любов

На фото красуня позувала в кофтині, на якій розстебнула гудзики, і коротеньких шортиках. Зірка задерла ніжку, хвалячись босоніжками, які їй дуже сподобалися. На першому знімку Жизель задерла ніжку, показуючи не тільки взуття, але і світячи сідницями. Кадри вийшли запальними і сміливими, адже Олівейра зовсім не соромиться показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я обожнюю ці туфлі", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 25 тисяч лайків і написали коментарі:

"Фантастичний постріл !!!", "Й Нью-Йорка новий міст! нога і міст - одне і те ж слово в корейській мові. ха-ха"," найкраща красива дівчина"," ідеальна дівчина, просто захват", " куди б ви хотіли поїхати, якщо приїдете до Японії?", "Вау, прекрасно", "синій добре виглядає на тобі".

Ми писали, що відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, похвалилася формами в купальнику.

Жизель розмістила знімок в сторіс, демонструючи фігуру в купальнику з вирізами і сміливим декольте. Модель блищала в такому вигляді на пляжі.

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