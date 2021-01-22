Російська співачка і блогер Ольга Бузова яка розлучилася з Давидом Манукяном, відомим як Dava, розкрила подробиці
Про це пише Politeka.net, з посиланням на мікроблог артистки в Instagram.
Бузова спершу заявила, що нічого розповідати не буде, і просто повідомила, що вони більше не разом. Однак, незабаром, схоже, не витримала і вирішила розкрити подробиці.
Співачка заявила, що екс-бойфренд бив її і принижував. "Може пора розповісти твоїй мамі, яке ти чудовисько ...", - написала Бузова.
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Також Бузова показала скріни листування з Манукяном, яка схоже була зроблена під час відпочинку пари на Мальдівах, і дуже далека від тієї ідилії, яку показували Оля і Давид на своїх сторінках в соцмережах.
Бузова записала і відеозвернення.
"А ще я не знаю, я роблю правильно чи ні. Так, і так буває. Я його заблокувала. І якщо ви мене любите, ви теж це зробите. Мені ху*во. Я можу помилятися. Вибачте мене все. Але ось зараз так", - каже заплакана співачка.
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