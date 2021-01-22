Російська співачка і блогер Ольга Бузова яка розлучилася з Давидом Манукяном, відомим як Dava, розкрила подробиці

Про це пише Politeka.net, з посиланням на мікроблог артистки в Instagram.

Бузова спершу заявила, що нічого розповідати не буде, і просто повідомила, що вони більше не разом. Однак, незабаром, схоже, не витримала і вирішила розкрити подробиці.

Співачка заявила, що екс-бойфренд бив її і принижував. "Може пора розповісти твоїй мамі, яке ти чудовисько ...", - написала Бузова.

Також Бузова показала скріни листування з Манукяном, яка схоже була зроблена під час відпочинку пари на Мальдівах, і дуже далека від тієї ідилії, яку показували Оля і Давид на своїх сторінках в соцмережах.

Бузова записала і відеозвернення.

"А ще я не знаю, я роблю правильно чи ні. Так, і так буває. Я його заблокувала. І якщо ви мене любите, ви теж це зробите. Мені ху*во. Я можу помилятися. Вибачте мене все. Але ось зараз так", - каже заплакана співачка.

Нагадавши, 35-річна Бузова влаштувала Безсоромні танці в ультра-міні і поплатилася: "навіть труси видно"

Як повідомляла Politeka, іменинниця Бузова налякала змінами в зовнішності поруч з красунею-сестрою: "обличчя розплющило"

Також Politeka писала, що розповніла Бузова з новою зачіскою показала, як виглядає після Мальдів: "мене це бісить"