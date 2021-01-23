Відома модель Демі Роуз показала себе на відпочинку

На фото Демі здалася в топі і трусиках. Зірка сиділа біля стіни і розставила ніжки, хвалячись апетитними формами. Волосся Роуз зібрала в хвіст, а в руках тримала банан, яким вирішила поснідати. Як відомо, дівчина зараз відпочиває на Ібіці, в Іспанії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сніданок", - підписала зірка фотографію.

Фанати поставили понад 400 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красивий ангел", "енергія ангела", "цілий шедевр", "я б хотів, щоб це був мій банан", " ідеальна лялечка!", "Ну, красиво найкраще", "Відмінна робота сьогодні, дорога, я люблю тебе", "Роуз принцеса", "ти красуня", "дорогоцінні прекрасні благословення Рейни", " найкрасивіша посмішка!", "Найкрасивіша і принадна богиня", "не витрачайте банан на паршиву картинку", "як ви думаєте, він їсть це цілком?", "Мені подобається, що ти нагодуєш себе".

Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз влаштувала фотосесію в одній білизні і ТОПі.

Цього разу дівчина позувала на фото в новому стилі – чорному топі в горошок з довгим рукавом і зав'язками на бюсті, а також простій білизні на тонких лямках. При цьому акцент був зроблений саме на бюсті, який вигідно підкреслив простий топ.

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