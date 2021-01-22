Відома співачка Настя Каменських поділилася романтичними зимовими кадрами з прогулянки на вулиці
Свою відпустку Настя провела на Мальдівах разом з чоловіком, звідки ділилася безліччю фото. А по поверненню зірка показала, як повертається в колишнє русло і намагається провести активні вихідні, поки в Києві морозна і сніжна погода.
Так, днями артистка вирішила показати снігові кадри зі щасливим днем. Судячи з цього, Настя в звичному режимі вирушила в мороз на пробіжку. Навіть в холодну погоду зірка не зупиняє свої заняття і продовжує той же ритм тренувань, що і завжди.
Одягнена співачка була в білу коротку куртку, джинси, грубі білі кросівки і білу шапку. Вона відображена в стрибку.
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"Winter wonderland ️ ️ а яка ви людина взимку? 1️⃣ фото: обожнюєте зиму, сніжок і прогулянки на свіжому повітрі ☺ ️ 2️⃣ фото: "а коли вже літо?"😒 😂", - написала Настя.
Користувачі відразу відреагували, зазначивши, що в такий мороз здоров'я під загрозою, особливо в розстебнутій куртці:
"Моя шапкаааа 😂 😂 😂 люблю зиму: Мороз, червоні щоки, глінтвейн, каток і завжди прекрасний настрій😍; літо люблю 😍 😍 засмагати, сонечко😍; справжня, класна, емоційна; вдома дуууже холодно.. хочеться трохи тепліше, але сніг це чари🤩; а шо на Мальдівах зима👍; дуже холодно! Живіт прикрий!; Я два в одному!!!))) Балдію від зими і хочу літо) Зима звичайно класна, але коли вже літо 😂».
Раніше Настя Каменських показала, як проводить відпустку. На фото Настя стояла біля душу в топі і шортиках. Зірка доповнила образ стильними окулярами, які почала надягати на наступних кадрах. Волосся у Каменських були зібрані в дві косички, а на шиї можна побачити у співачки прикраси. Дівчина не соромилася себе показати і хвалилася розкішним тілом, влаштувавши сеанс спокуси для фанатів.
"Надихаючий настрій", - написала зірка під фото.
"Це хто така?", "Настя, це вам взагалі не йде"," Чарівна очаровашка", " Настя, обожнюю тебе!!!!!", "Дуже круті фотографії!!!живі", "Хочу побачити вас вже з животиком", " а ракурс ззаду?", "Каменських ти відпад!!!", "Бомба, навіть ракета".
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