Суддя "Майстер Шеф" і ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачного десерту

Як передає Politeka.net, шеф-кухар колумбійського походження у своєму мікроблозі в Instagram розповів, як приготувати особливий пиріг.

«Легко готувати - легко їсти! Неймовірний пиріг», - зазначив ресторатор.

Інгредієнти:

  • 400 гр розм’якшеного вершкового масла,
  • 600 гр цукру,
  • 600 гр борошна,
  • 1 ст.л. екстракту ванілі,
  • 7 яєць і 2 жовтки

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Процес приготування доволі простий:⁣⁣⁣⁣⁣

Розігрійте духовку до температури 180°.

У мисці збивайте вершкове масло до тих пір, поки воно не стане пухнастим.

Додайте решту інгредієнтів і збийте до однорідної маси.

Помістіть суміш у змащену маслом форму для випікання.

Випікайте протягом 1 години.

Дайте охолонути і присипте пудрою або залийте згущеним молоком.

«Подавайте і насолоджуйтесь!» - підсумував кулінар.⁣⁣

Фолловери Ектора Хіменес-Браво дякують йому за черговий смачний рецепт десерту.

"Виглядає дуже апетитно", "Дякую. Приготуую і буду насолоджуватися смаколиком", - пишуть у коментарях.

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