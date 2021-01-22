Суддя "Майстер Шеф" і ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачного десерту
Як передає Politeka.net, шеф-кухар колумбійського походження у своєму мікроблозі в Instagram розповів, як приготувати особливий пиріг.
«Легко готувати - легко їсти! Неймовірний пиріг», - зазначив ресторатор.
Інгредієнти:
- 400 гр розм’якшеного вершкового масла,
- 600 гр цукру,
- 600 гр борошна,
- 1 ст.л. екстракту ванілі,
- 7 яєць і 2 жовтки
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Процес приготування доволі простий:
Розігрійте духовку до температури 180°.
У мисці збивайте вершкове масло до тих пір, поки воно не стане пухнастим.
Додайте решту інгредієнтів і збийте до однорідної маси.
Помістіть суміш у змащену маслом форму для випікання.
Випікайте протягом 1 години.
Дайте охолонути і присипте пудрою або залийте згущеним молоком.
«Подавайте і насолоджуйтесь!» - підсумував кулінар.
Фолловери Ектора Хіменес-Браво дякують йому за черговий смачний рецепт десерту.
"Виглядає дуже апетитно", "Дякую. Приготуую і буду насолоджуватися смаколиком", - пишуть у коментарях.
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