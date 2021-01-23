Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в свіжих образах

На фото красуня позувала в прозорій сукні і чорній білизні. Емілі спокусливо вигнулася на підлозі, демонструючи найапетитніші місця. Ратаковскі залишила волосся розпущеним, а дивилася прямо в об'єктив камери, роблячи знімок ще більш спокусливим і запалюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому фото дівчина вже була в прозорому ТОПі. Ратаковскі стояла серед рослин, залишивши волосся розпущеним. Дівчину зовсім не бентежило відсутність білизни і Емілі хвалилася плоским животиком на архівному кадрі, який був зроблений задовго до вагітності.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають коментарями:

"Ох, чорт, що за вигини", "поки просто неймовірна", "Нереально красива", "руйнівниця сердець", "Богиня спокуси", "кожен день все більше спокушаєш", "ти вогняна мрія", "завжди приваблива", "це так добре".

Повідомлялося, що знаменита на весь світ супермодель показала вагітний живіт в незвично відкритому бікіні.

Зірка показала сміливий образ в чорному бікіні з зав'язками і захопила фігурою під час розкішного відпочинку на яхті.

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