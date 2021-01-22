Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", влаштувала релакс після важкого робочого дня
На фото Оля здалася в спідниці і прозорому ліфчику. Дівчина спокусливо вигнулася на ліжку, приковуючи до себе погляди. Серябкіна в руці тримала якийсь напій, а губи зробила "бантиком". На інших кадрах дівчина показала себе з декількох ракурсів, хвалячись точеним тілом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вчора весь день працювала над новим треком. Сьогодні прокинулася в ще більшому ресурсі", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Люблю"," дуже чекаємо"," ми дуже тебе любимо, твої хороші завжди поруч", " красуня Оленька. Як же я чекаю твої нові треки", "кожен день чекаю твоїх нових фото в інсті, як свій ін"," признавайтеся, хто збільшив фото?", "Чому не викладаєш свою думку про Навального?".
Повідомлялося, що відома співачка, колишня солістка групи "Срібло" Ольга Серябкіна засвітила найсолодші місця.
Варто відзначити, що сукня, а тим більше, пози співачки виглядали вельми вульгарно і непристойно. Серябкіна задерла платтячко, щоб оголити ніжку, а також присіла, засвітивши практично повністю оголену спину.
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