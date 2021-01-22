Ось це поворот!

Популярна українська співачка Наталія Могилевська здивувала несподіваною новиною

Як передає Рoliteka.net, 45-річна артистка розповіла про все на своїй сторінці в Instagram.

Співачка вирішила змінити амплуа і спробувати себе в новій справі.

Звістка Могилевкая супроводила свої фото, на якому зробив великі здивовані очі, і прикрила рот руками. При цьому в кадр потрапив яскравий різнокольоровий манікюр артистки.

"Я запустила свою колекцію ювелірних прикрас. Як вам ідея?",- написала співачка.

Відзначимо, більшості її фоловерів ідея сподобалася.

Могилевська звернулася до українців за допомогою, щоб придумати назву колекції, і вирішила провести конкурс.

"Ювелірна колекція для всіх! Яка не обмежується ні ім'ям, ні статтю, ні віком. Чекаю твої варіанти назви для цієї колекції ексклюзивних прикрас!"- написала співачка.

Новину від Могилевської активно коментують у мережі.

"Ну як мінімум, може Наталя стане матусею, ой як би було здорово", "були б гроші купувати", "клас, вітаю!", "розумничка", "неймовірна", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, 45-річна Могилевська прогулялася по набережній босоніж:"ваші ніжки створені для поцілунків".

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