Популярна українська співачка Наталія Могилевська здивувала несподіваною новиною
Як передає Рoliteka.net, 45-річна артистка розповіла про все на своїй сторінці в Instagram.
Співачка вирішила змінити амплуа і спробувати себе в новій справі.
Звістка Могилевкая супроводила свої фото, на якому зробив великі здивовані очі, і прикрила рот руками. При цьому в кадр потрапив яскравий різнокольоровий манікюр артистки.
"Я запустила свою колекцію ювелірних прикрас. Як вам ідея?",- написала співачка.
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Відзначимо, більшості її фоловерів ідея сподобалася.
Могилевська звернулася до українців за допомогою, щоб придумати назву колекції, і вирішила провести конкурс.
"Ювелірна колекція для всіх! Яка не обмежується ні ім'ям, ні статтю, ні віком. Чекаю твої варіанти назви для цієї колекції ексклюзивних прикрас!"- написала співачка.
Новину від Могилевської активно коментують у мережі.
"Ну як мінімум, може Наталя стане матусею, ой як би було здорово", "були б гроші купувати", "клас, вітаю!", "розумничка", "неймовірна", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, 45-річна Могилевська прогулялася по набережній босоніж:"ваші ніжки створені для поцілунків".
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