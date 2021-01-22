Відома актриса Еліна Мбані з "Квартал 95" вирішила піти на кардинальні зміни

На фото Еліна позує в нижній білизні, показавшись перед дзеркалом. Мбані в домашніх тапках нагнулася вперед, хвалячись новою зачіскою. Як можна помітити, від брюнетки нічого не залишилося. Але привертає увагу не тільки зачіска, а й спокусливі форми дівчини, адже актриса була в білизні і зовсім не ховала свої найгарячіші місця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Куку", - підписала фото Еліна.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай дівчину засипають компліментами:

"Яка ж ти красива", " Вауууу !!! Яка лапочка !!! Сексуальність зашкалює !!!!!", "Так, так, я відразу вау", "Привіт, ти красива", " готуєшся до Хеллоуїну?", "Ось це кішка. Батюшки", "це круто", "очманіти, як ти принадність", "дуже крута", "у вас ніжки голі, мені за Вас холодно".

Ми писали, що відома актриса Еліна Мбані, зірка "Квартал 95", поділилася інтригуючими кадрами з тренування.

Еліна вирішила убити публіку танцювальною майстерністю. Дівчина покрутилася перед камерою і продемонструвала розтяжку. У напівтемряві вона станцювала прямо на підлозі і засвітила підкачані форми. Чорний костюм, що складається з велосипедок і коротенького топа ідеально доповнив зухвалий образ.

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