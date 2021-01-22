Відпустка в райському куточку видалася для прими-балерини й судді з "Танців з зірками" Катерини Кухар вельми пригодницькою

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала та розповіла, в яку біду раптово потрапила.

Так, Катерина, відпочиваюча на екзотичних Мальдівах разом з чоловіком, артистом балету Олександром Стояновим і двома дітьми, вирішила змінити готель, перебравшись на інший острів. Про це дівчина розповіла у своїх "сторіз".

"Ми змінили локацію і переїхали в інший готель. Він знаходиться на острові Медхуфару. Цей острів набагато більше (6 км в довжину), ніж наш попередній Атолл Баа", - йдеться в повідомленні.

Але під час вояжу сталося непередбачене. Кухар довелося деякий час дрейфувати посеред океану.

"На шляху до острова не обійшлося без пригод... У нас заглох мотор в човні, - поділилася своєю бідою балерина. - Але сервіс, який надають готелі, настільки ідеальний, що буквально протягом 20 хвилин нам привезли новий човен і ми вирушили далі".

Раніше ми повідомляли, що Кухар на Мальдівах випадково зустрілася з іншою зірковою родиною - переможницею останнього сезону "Танців з зірками" Сантою Дімопулос, її чоловіком, сином і донькою.

Публіка помітила, як сильно схожі між собою 11-річний син Катерини Тимур і 12-річний син Санти Даніель. Обидва худенькі, темноволосі, з кучерявими локонами й карими очима - майже близнюки.

Нагадаємо, нещастя у Катерини Кухар потрясло мережу, суддя" Танців з зірками" відкрилася з нового боку.

Також Politeka писала, що трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила дитину.