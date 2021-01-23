Сергій Лазарєв, якому приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, запаморочив голову яскравим фото
Як передає Politeka.net, 37-річний артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у зухвалій позі.
Так, Лазарєв, який бере участь в російському шоу "Танці з зірками", вирішив відпочити в перервах між репетиціями - і не придумав нічого кращого, як прямо в костюмі "впасти" на підлогу. Сергій вальяжно розвалився, спершись на блискучі диско-кулі. Золотий фон надав картинці ще більш гламурного вигляду.
З ідеальною зачіскою, одягнений з голочки, Лазарєв зухвало розставив ноги і розкинув руки, подивившись кудись убік.
"Король танцю 😂! Приліг у перервах між репетиціями!) #Сергейлазарев #лазарев #танцысозездами", - підписав фото співак.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Ви створені для паркету 😍 🔥 легкий, ладний, музичний ❤ ️❤️🔥"
"Ну що за красень?? 😍 Зобов'язаний перемогти!!"
"Сергію В'ячеславовичу, що ж Ви робите, а😻"
"Вболіваємо за Вас! 💓🙌🏼"
"Порвіть всіх на танцполі 😍 😂 🔥 "
"Класний фон! Неначе в житі😄"
"Так прилягти теж треба ефектно 😉❤️"
"Шалено красивий, але втомлений"
"Оххх!!! Яка ж спекааа буде🔥"
До цього Лазарєв відпочивав на Балі, активно ділячись курортними знімками в Instagram. На одному з фото засмаглий і широкоплечий Сергій позував у чорній розтягнутій майці, рваних джинсових шортах і салатових кросівках.
Лазарєв безсоромно блиснув атлетичною фігурою, подражнивши блаженством в цьому тропічному раю.
"Як важливо мислити позитивно! Як важливо думати про хороше! Всім відмінного дня! Шлю вам промені добра! Посміхайтеся! ❤ ️", - підписав фото артист.
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