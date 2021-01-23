Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма приголомшив забавами з дружиною Ліліаною

Як передає Politeka.net, 38-річний артист опублікував свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постав за цікавим заняттям.

Так, Яма в домашньому костюмі синього кольору в клітинку влаштував танцювальний баттл з дружиною. Під запальну музику артист, гарненько перед цим розім'явшись, пустився в танець. Позаду Влада, який дригався, підстрибувала Ліліана - в коротенькій футболці й рожевих спортивних штанях.

Яма вирішив дозволити публіці проголосувати - чи сподобався цей шалений танок. "Норм" або "мало" - пропонувалося вибрати користувачам. Варто зазначити, більшість проголосували за перший варіант.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Влад розповідав, що його дружина ніколи не займалася танцями професійно, правда, періодично, в силу захоплень чоловіка, може "козирнути" своїми вміннями.

"У день нашого знайомства ми танцювали всю ніч. Я зрозумів, що хочу танцювати в цій парі дуже довго. Робимо це вже більше 13 років. А насправді Ліліана займалася всього кілька місяців. Уявіть собі, бальними танцями", - розповідав Яма.

Як відомо, хореограф разом з сім'єю зараз відпочиває в сонячному Майамі в США. В одному з постів в Instagram він пояснив, чому саме тут вирішив провести новорічну відпустку.

"Питаєте, чому саме Америка? Ми приїхали прогулятися до пляжу і тільки що за дві хвилини отримали відро позитиву... Їде велосипедист, побажав гарного дня, тут ще дідусь йде, запитує, як справи... Ми просто дійшли від машини до ось цього місця, і посмішка жодного разу не зійшла з облич", - поділився емоціями Влад.

Нагадаємо, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" в провокаційній позі вразив витівкою на курорті.

Також Politeka писала, що Влад Яма в червоних плавках влаштував екстремальні розваги, захоплюючі кадри.