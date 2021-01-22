Ведуча ТСН на "1+1" Марічка Падалко сколихнула Мережу несподіваною заявою

Як передає Politeka.net, 44-річна телезірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала зі своєю середньою дитиною - 10-річною донькою Катею (загалом у Марічки троє дітей).

У кадрі ведуча з дівчинкою, в ніжно-рожевих нарядах, щасливо посміхаються на камеру. І, судячи з підпису, привід є.

Падалко не стримала емоцій, коментуючи закінчення локдауну і довгоочікуваний вихід дітей до школи після декількох тижнів дистанційного навчання.

"Тільки не кажіть, що Ви теж не раді, що в понеділок завершується «сувора» версія карантину, і в більшості шкіл поновлюється хоч в якомусь вигляді очне навчання👏, - видихнула Марічка. - Що стосується цих двох тижнів... Якби їх не було, то для нашої школи їх треба було придумати, тому що вона нарешті зважилася на онлайн уроки. Нехай короткі за тривалістю, нехай не з першого разу у всіх виходило оволодіти зумом, але за перший тиждень всі навчилися".

За її словами, двоє старших дітей будуть ходити в школу "тиждень через тиждень", а ось молодша (на фото, - ред.) - щотижня.

"У цьому місці батьки голосно цокаються ранковою кавою за здоров'я вчителів💪, - не стримала радісних емоцій ведуча. - Які у Вас враження від другого карантину - є відчуття, що ми всі разом звикли трохи до онлайн-освіти?"

Користувачі кинулися коментувати пост:

"Я можу чесно зізнатися, чекаю з нетерпінням початку навчального процесу саме в школі, а не вдома. Не знаю як інші діти, але мої на кожній "перерві" або бігли до холодильника, або до телефону, щоб пограти"

"На просторах інтернету всі тільки й хейтять вчителів за дистанційне навчання ("

"У березні ми всі були налякані, не розуміли як далі має бути, з часом звикли, і зрозуміли, що життя триває, тому вчимося, працюємо і мріємо"

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